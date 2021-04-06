Нововолынск, , 12:04 — REGNUM Пять шахтёров, пострадавших в результате обрыва шахтной клети в Нововолынске, остаются в больницах. Об этом сообщил телеканал 1+1.

По словам журналистов, у пострадавших многочисленные ушибы и травмы ног. Им понадобится длительная реабилитация. Остальные участники инцидента проходят лечение дома.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Добычу угля в шахте остановили, а также отстранили от работы машинистку, управлявшую клетью.

Напомним, ранее в Волынской области Украины оборвалась шахтная клеть, пострадали девять человек.

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