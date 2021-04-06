Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 18 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 апреля.

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Жертвами COVID-19 стали восемь женщин в возрасте от 68 до 84 лет и десять мужчин в возрасте от 62 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 3 694 летальных исхода от COVID-19.

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