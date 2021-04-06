Буй, Костромская область, 6 апреля, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Прокуратура Костромской области проводит проверку по публикации ИА REGNUM о ненадлежащем состоянии автодороги в Буйском районе. Об этом сегодня, 6 апреля сообщается на сайте ведомства.

Проблемная дорога в Буйском районе

«Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов и должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль и принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения. Проведение проверки поручено Буйскому межрайонному прокурору. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры региона», — говорится в сообщении.

Напомним, в редакцию информационного агентства обратилась староста деревни Поповка Лариса Ширяева. Она утверждает, что из-за размытой дороги жители четырёх деревень в Буйском районе не могут вызвать на дом скорую помощь и приехать в районный центр за продуктами.

Администрация района знает о проблеме, но ссылается на недостаток средств в бюджете и невозможность наладить диалог с командиром местной танковой части, чьи боевые машины разбивают «грунтовку». Проверку прокуратура планирует провести в течение 30 дней.