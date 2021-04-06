Красногорск, , 12:09 — REGNUM Экономика Подмосковья восстанавливается после кризиса связанного с пандемией коронавируса. Об этом 6 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

«Начну с хорошей новости. Закончился первый квартал 2021 года, есть первые предварительные, но очень важные данные. Экономика работает, наш бюджет за первый квартал прибавил чуть более 16%», — сказал глава региона.

Также губернатор поставил задачу, чтобы подобный темп прироста отчислений в бюджет сохранялся и в дальнейшем.

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