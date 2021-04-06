Москва, , 12:02 — REGNUM Было бы полезно веско «объяснить» Вашингтону, к чему приведёт новое нападение Киева на Донецк и Луганск, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 апреля, комментируя высказывания заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.

Солдаты ВСУ идут в атаку

Как сообщалось ранее, Рябков заявил, что представители России и США обсудили ситуацию на востоке Украины. Там наблюдается всё более провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных покровителей во главе с США, российская сторона «исчерпывающим образом« изложила американским коллегам сложившуюся ситуацию, отметил он. В Госдепе США, в свою очередь, ранее сообщили о готовности вести с Россией консультации по вопросу о ситуации на востоке Украины.

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« Нужны ли России «консультации» с США по вопросу о положении в Донбассе? Консультации как процесс обмена мнениями не нужны — нам враждебный России подход Вашингтона известен. Тем более нам нет необходимости что-либо «объяснять» американцам по поводу перемещений наших вооружённых сил на нашей территории.

В то же время веско «объяснить» Вашингтону, к чему приведёт новое нападение Киева на Донецк и Луганск, было полезно. Как и ещё раз предупредить американцев о последствиях того, что замминистра Рябков назвал «провокационной и вызывающей линией» западных покровителей Киева во главе с США.

Сумел ли Рябков должным образом «озаботить» Вашингтон? Надеюсь, что сумел.

Думаю, что это последний спокойный разговор с американцами на эту тему. Получив их поддержку, Киев точно не вернётся к выполнению «Минска — 2». С учётом этого заявление пресс-секретаря президента России о том, что Россия «не будет принимать участия в вооруженном конфликте на территории Украины», вызывает вопросы. Во всяком случае, оно не состыковывается с данным Владимиром Путиным обещанием не бросать Донбасс.