Таллин, , 12:01 — REGNUM Харьюский уездный суд 6 апреля отложил рассмотрение уголовного дела о коррупции в государственном предприятии «Таллинский порт» (Tallinna Sadam) до конца апреля.

Об этом сообщила эстонская радиостанция Vikkerradio со ссылкой на решение суда. По данным СМИ, перенос заседания на 27 апреля связан с болезнью одного из подсудимых. Ожидается, что на заседании прокуратура представит доказательства стороны обвинения.

В сентябре 2017 года Госпрокуратура Эстонии обвинила бывших руководителей крупнейшего портового предприятия Эстонии Аллана Кийля и Айна Кальюранда в получении взяток и отмывании денег, полученных преступным путем в период с 2005 по 2015 год. Общая сумма таких взяток составила 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов для государства.

Позднее к делу в качестве обвиняемого был привлечен и бывший член правления ГАО «Таллинский порт» Аллан Кийль.