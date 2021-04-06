Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбургской области за сутки выявили 82 случая заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 6 апреля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди носителей коронавируса двое детей. Новые факты заражения отмечены в 19 муниципальных образованиях.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 40 513 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 2056,12 случаев COVID-19.

Излечились от болезни 36 967 оренбуржцев. По причине коронавирусной инфекции скончались 754 человека, в том числе четверо за последние сутки.

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