Рим, , 12:01 — REGNUM В сети появились шпионские снимки прототипа нового Maserati GranTurismo 2022 модельного года. Фотографии обнародовал Walter Vayr в социальной сети Facebook.

Прототип нового Maserati GranTurismo 2022 модельного года Walter Vayr / Facebook

Стоит отметить, что в качестве кузова у закамуфлированный модели стоит обновленный кузов от седана Alfa Romeo Giulia.

Ожидается, что новинка будет представлена в 2022 году. В передней части модели появились изменения в форме воздухозаборников, которые расположены в нижней панели и радиаторной решетки. Увеличился размер крыльев, а сама передняя часть кажется удлиненной по сравнению с Giulia.

На корме изменения заметить труднее. Стоит отметить, что у модели появились расширенные крылья.

Под капотом нового GranTurismo будет стоять трёхлитровый шестицилиндровый мотор с двойным турбонаддувом. Причем точно такой же стоит у суперкара MC20. Мощность двигателя достигает 621 л.с. (729 Нм). Пока точно неизвестно, какая трансмиссия будет у GranTurismo 2022 года. MC20 оснащается восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Напомним, в начале марта 2021 года Maserati проводила тестирование обновлённого GranTurismo в зимних условиях.

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