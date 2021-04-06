Минск, 6 апреля 2021, 12:03 — REGNUM С предложением оптимизировать число посольств Белоруссии за рубежом, а также штат дипломатических миссий выступил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 апреля на совещании, посвященном работе МИД республики, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко проводит cовещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений
Александр Лукашенко проводит cовещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений
President.gov.by

По словам белорусского лидера, многолетний опыт говорит о том, что в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не наблюдаются.

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» — заявил он.

Также Лукашенко добавил, что в подобных случаях необходимо работать «на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром информации республики Владимира Перцова.