Минск, , 12:03 — REGNUM С предложением оптимизировать число посольств Белоруссии за рубежом, а также штат дипломатических миссий выступил белорусский президент Александр Лукашенко. Он заявил об этом 6 апреля на совещании, посвященном работе МИД республики, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко проводит cовещание по оптимизации сети белорусских загранучреждений President.gov.by

По словам белорусского лидера, многолетний опыт говорит о том, что в ряде стран перспективы белорусского дипломатического присутствия не наблюдаются.

«Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу, мягко говоря?» — заявил он.

Также Лукашенко добавил, что в подобных случаях необходимо работать «на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым министром информации республики Владимира Перцова.