Самара, , 12:02 — REGNUM Две железнодорожные остановки намерены переименовать в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что остановочному пункту 135 км планируется присвоить имя исполнителя бардовской песни Валерия Грушина, поскольку данная остановка расположена около Мастрюковских озер, на которые более 50 лет приезжают люди, чтобы участвовать во Всероссийском фестивале им. Валерия Грушина. Сообщается, что остановка 1052 км в Чапаевске будет названа в честь советского космонавта, героя России Сергея Авдеева, поскольку г. Чапаевск является его малой родиной.

«Наряду с переименованием, на Куйбышевской железной дороге будет произведена модернизация и улучшению технического состояния пассажирских платформ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что для скоростной электрички Самара — Тольятти в Самарской области намерены построить станцию «Южную».