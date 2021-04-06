Чебоксары, , 11:58 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 40 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 6 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 23 049 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 40.

Вылечились 21 017 человек, что составляет 91,2% от общего числа подтверждённых случаев заражения. Из них за сутки победили болезнь 36 пациентов. В настоящее время от COVID-19, согласно официальным данным, лечатся 775 пациентов.

Также за последние сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии скончались 1257 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля в Чувашию поступило 9,6 тыс. доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК» (торговая марка «Спутник V»), всего получено почти 59,5 тыс. доз. Иммунизацию прошли более 43 тыс. человек, в том числе двумя компонентами — свыше 29 тыс. жителей.

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