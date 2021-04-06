Северодвинск, Архангельская область, , 11:58 — REGNUM Власти Северодвинска решили отложить принятие решения по строительству коллектора на острове Ягры, предполагающего вырубку около сотни реликтовых сосен.

«Окончательное решение по строительству новой трассы ливневого коллектора с очистными сооружениями в районе Приморского бульвара будет принято только после проработки дополнительных вариантов её прохождения. Постараемся сделать всё для того, чтобы обойти участки с деревьями, даже несмотря на то, что эта территория не входит в особо охраняемую природную территорию соснового бора», — написал «Вконтакте» мэр Северодвинска Игорь Скубенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к 2022 году в Северодвинске должны построить коллектор ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков. Муниципальный контракт по этому проекту на сумму более 240 млн рублей выиграла фирма «Дорстроймеханизация».