Афины , , 12:06 — REGNUM Суда турецкой береговой охраны и портового управления сопровождают надувные лодки с мигрантами к европейским границам. Об этом сообщил 5 апреля греческий министр миграции и убежища Нотис Митарахи в письме в Европейскую комиссию. Об этом сообщает AMNA.

Обращаясь к вице-президенту Европейской комиссии Маргаритису Схинасу и комиссару внутренних дел Ильве Йоханнсон, Митарахи назвал хорошо установленным фактом то, что «эти мигранты покинули турецкое побережье, и, учитывая, что они находились под пристальным наблюдением и эскортом турецких судов, можно сделать вывод, что они не подвергались преследованиям, и их жизни не угрожала опасность».

По его словам, данные подтверждаются и информацией греческой береговой охраны, которая свидетельствует о поддержке Турцией этих неудачных попыток незаконного пересечения границы. При этом цель Турции — усилить давление на внешние границы ЕС и попытаться спровоцировать Грецию.

Митарахи задал Комиссии вопрос, защищены ли Женевской конвенцией мигранты, предпринимающие такие попытки проникнуть в ЕС «благодаря очевидному сотрудничеству, активной поддержке и помощи турецких властей». Он подчеркнул также, что подобные действия направлены против ЕС в целом, а не против какой-то одной страны, и попросил ЕС «скоординированно среагировать» на эти инциденты.