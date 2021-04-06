Ростов-на-Дону, 6 апреля 2021, 11:58 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 238 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 апреля.
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Новые носители инфекции выявлены в 37 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (95) и Зерноградском районе (десять). Менее четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 8,4% — дети.
За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрирован 82 281 случай заражения коронавирусом.
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