Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Новым генеральным директором Свердловской киностудии стал Виктор Шадрин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.

Кандидатуру руководителя выдвинуло Минкультуры и была утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Шадрин ранее руководил телеканалом АТН, а также занимал руководящие посты на других телевизионных каналах Свердловской области.

«Перед новым руководством Свердловской киностудии поставлена амбициозная задача — перезапустить киностудию», — цитирует пресс-служба главу Минкультуры Ольгу Любимову.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Любимова критиковала качество продукции киностудии.

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