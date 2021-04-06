Екатеринбург, 6 апреля 2021, 12:10 — REGNUM Новым генеральным директором Свердловской киностудии стал Виктор Шадрин. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
Кандидатуру руководителя выдвинуло Минкультуры и была утверждена распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Шадрин ранее руководил телеканалом АТН, а также занимал руководящие посты на других телевизионных каналах Свердловской области.
«Перед новым руководством Свердловской киностудии поставлена амбициозная задача — перезапустить киностудию», — цитирует пресс-служба главу Минкультуры Ольгу Любимову.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Любимова критиковала качество продукции киностудии.
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