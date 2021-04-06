Таллин, , 11:57 — REGNUM Передислокация крупных подразделений российской армии у границ Украны может быть связана с предстоящими осенью крупными военными учениями «Запад». Такое мнение в комментарии для гостелевидения Эстонии ETV высказал исполнительный директор таллинского Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик.

По его словам, подготовка к учениям начинается как раз в эти дни. «Передислокация войск может быть связана с этими учениями», — заявил он.

Он добавил, что такая активность преследует и вторую цель — демонстрацию соседней Украине своей готовности жестко отреагировать на любое развитие событий на юго-востоке этой страны. «Они прощупывают границы. Кремль хочет знать, насколько психологически сильно общество Украины и ее военно-политическое управление», — добавил Теперик.

По мнению таллинского эксперта, лучший обзор передислокации российских войск имеет разведка США.