Рим, , 12:02 — REGNUM Канадский учёный, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Манделл скончался в Италии в возрасте 88 лет. Об этом сообщает итальянское местное информагентство Adnkronos.

Причиной смерти экономиста стала продолжительная болезнь. Перед кончиной он находился в больнице в регионе Тоскана. На протяжении последних 30 лет он жил то в Нью-Йорке, то в Сиене, говорится в публикации.

Манделла называют идейным вдохновителем создания единой европейской валюты. Его исследования привели к выводу о том, что общая валюта выгодна группе регионов или стран.

Канадский экономист работал в научном отделе Международного валютного фонда, преподавал в ряде университетов, в основном в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Манделлу в 1999 году вручили Нобелевскую премию «За анализ денежной и фискальной политики в рамках различных режимов валютного курса, а также анализ оптимальных валютных зон».