Афины , 6 апреля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Правительство Греции очень плохо справляется с пандемией, полагает главный оппозиционный политик страны, лидер партии SIRIZA-Прогрессивный альянс Алексис Ципрас. Свою «глубокую озабоченность» он выразил в интервью телеканалу «Контра» 5 апреля.

Kremlin.ru Алексис Ципрас

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По его мнению, правительством используется неправильная модель, оно «не имеет ни малейшего представления о том, через что проходят граждане».

«Мы не говорили, что кризис породило правительство. Вопрос в том, сделало ли правительство все возможное для преодоления кризиса или же оно выступило в качестве усилителя кризиса. Ответ заключается в том, что оно действовало как усилитель», — убежден Ципрас.

Он также обвинил правительство в «инструментализации Комитета ученых» — экспертов, которые оценивают предложение правительству в борьбе с пандемией. По его мнению, обращение с Комитетом привело к потере доверия общества: «Мы попросили обнародовать протоколы заседаний Комитета, чтобы защитить его, поскольку у нас есть информация, предполагающая, что комитет подвергся огромному давлению, чтобы принимать решения, которые хочет правительство».

Он отметил, что вина лежит на правительстве, а не на ученых, которые выполняли свою работу.

По мнению Ципраса, «в настоящее время в стране нет правительства». Он критически оценил положение дел не только в борьбе с пандемией, но и в вопросах внешней и экономической политики, а также прозрачности и качества демократии.