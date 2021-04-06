Нью-Дели, 6 апреля, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается обсудить с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром подготовку двустороннего саммита на высоком уровне. Об этом глава МИД РФ сообщил 6 апреля во время открытия переговоров со своим индийским коллегой в Нью-Дели.

Mid.ru Российско-индийские переговоры

«Совсем недавно мы принимали господина Харша Шринглу, вашего первого заместителя. У нас диалог между внешнеполитическими ведомствами весьма продуктивен, доверителен и полезен. На повестке дня очередной саммит, встречи в верхах. Обсудим сегодня, как идет подготовка к этому важнейшему мероприятию», — сказал он.

При этом Лавров отметил, что председательство Индии в БРИКС и участие ее в работе Совбеза ООН в качестве непостоянного члена может открыть новые возможности для сотрудничества двух стран и эти вопросы также будут рассмотрены в ходе данных переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва рассчитывает в текущем году провести с Индией двустороннюю встречу на высшем уровне.