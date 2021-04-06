Москва, , 11:57 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен. Об этом 6 апреля заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом запуск объекта, по словам эксперта, не приведет к прекращению транзита газа через Украину. Он отметил, что даже после запуска нового газопровода объем транзита через эту страну в страны Евросоюза будет составлять от 30 до 50 млн кубометров газа в год.

«Европа потребляла и будет потреблять газ. И в Африке не придет замещение газа, и на Ближнем Востоке трубы одномоментно не будут проложены в Европу. Поэтому нет выбора — острая необходимость. Будет достроен или нет «Северный поток — 2»? Я считаю — да, будет достроен», — заявил Шафраник.

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