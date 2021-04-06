Москва, 6 апреля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ожидает от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию смены финансово-экономического курса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Мы настаиваем на том, чтобы президент, готовясь к своему посланию, взял все рекомендации, которые мы подготовили в ходе слушаний, на орловской форуме и рекомендации РАН», — предложил Зюганов.

Он обратил внимание на застой в политике и в социальной сфере.

«Пока стабильности с точки зрения морально-политической, финансово-экономической стороны нет, она за прошлый год провалилась еще на 3,6%. Почти 10 лет идет стагнация экономики, вымирание населения, рост цен и безудержные поборы с граждан», — перечислил коммунист.

По его мнению, «нужен новый финасново-экономический курс, абсолютно справедливая социальная политика».