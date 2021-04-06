Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону возглавил малоизвестный в чиновничьих кругахДенис Водопьянов. О его назначении сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что с 30 марта 2021 года кресло главы департамента оставалось вакантным. Пост по собственному желанию покинул Алексей Войтенко.

Увольнение Войтенко последовало после многочисленных критических замечаний по качеству ремонта дорожной сети Ростова-на-Дону. По некоторым данным, теперь уже бывший чиновник может стать фигурантом уголовного дела.

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