Ростов-на-Дону, 6 апреля 2021, 11:47 — REGNUM Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону возглавил малоизвестный в чиновничьих кругахДенис Водопьянов. О его назначении сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.
ИА REGNUM сообщало, что с 30 марта 2021 года кресло главы департамента оставалось вакантным. Пост по собственному желанию покинул Алексей Войтенко.
Увольнение Войтенко последовало после многочисленных критических замечаний по качеству ремонта дорожной сети Ростова-на-Дону. По некоторым данным, теперь уже бывший чиновник может стать фигурантом уголовного дела.
Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский сити-менеджер уволил директора департамента автодорог