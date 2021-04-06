Афины , , 11:52 — REGNUM Греция ведет последние сражения в «войне с коронавирусом», и эта битва уже выиграна наукой. Об этом заявила пресс-секретарь правительства этой страны Аристотелия Пелони на онлайн-брифинге 5 апреля.

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От граждан сейчас требуется «набраться терпения и преодолеть последние километры марафона», — считает Пелони. Она подчеркнула: уже доказано, что вакцинация может положить конец этому испытанию.

Ожидается, что в апреле в Греции будет сделано примерно 1,5 миллиона прививок, а в мае и июне в страну поступят крупные партии вакцин. На данный момент ожидается, что среднее число сделанных прививок в день превысит 50 000.

Тем временем число центров вакцинации по стране возросло до 1073 (первоначально планировалось открыть 1018). Власти страны готовы к проведению большего количества прививок в зависимости от числа вакцин, поступающих в Грецию.