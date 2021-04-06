Москва, , 11:46 — REGNUM ЛДПР направило президенту РФ концовку послания президента РФ Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Мы такую концовку предлагаем: «Нам нужен лишь рывок вперед, и никаких отступлений назад. Мы никого не боимся, мы сильны, смелы, мужественны и с радостью смотрим в будущее своей страны, любимой России, и наше сердце и душа наполняются восторгом о тех будущих побед, которые мы в состоянии и осуществить. Вперед, русский народ и православная Россия!» — предложил Жириновский.

В целом парламентарий доволен тем, что послание намечено на 21 апреля, а не на 22 апреля, в день рождения Ленина.

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