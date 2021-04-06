Нальчик, , 11:44 — REGNUM В Кабардино-Балкарии открыли крупную золоторудную жилу. Запасы драгоценного металла в ней составляют до 90 тонн. Об этом сообщил глава «Росгеологии» Сергей Горьков.

По его словам, месторождение находится в пределах Гитче-Тырныаузского рудного поля. Помимо этого крупного месторождения, на Северном Кавказе найден ряд средних мест с запасами золота. Ранее, в советское время, на территории Северо-Кавказского региона не удавалось найти крупные золоторудные жилы.

Как сообщало ИА REGNUM, крупную золоторудную зону обнаружили в Кабардино-Балкарии в 2016 году. Её нашли специалисты на северном фланге Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Предполагалось, что запасы золота высокой пробности в ней достигают 200 тонн.

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