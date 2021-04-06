Воронеж, , 11:44 — REGNUM В Воронежской области подтвержден 201 новый случай заражения корнавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Это на три случая больше, чем было зарегистрировано накануне, 5 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

За последние сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 194 человека. В то же время в регионе зарегистрировано 13 новых смертей среди ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 76 353 человека, 71 012 пациентов признаны выздоровевшими. Скончались в регионе 2 894 ковид-пациента.