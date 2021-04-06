Донецк, , 11:44 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 90 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что 5 апреля проведено 210 исследований, из них выявлено 55 случаев (заражения коронавирусом) <…> и у 35 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 29 714.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2283.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 21 317 человек, еще 6114 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР исследование на заражение коронавирусной инфекцией не проводились.