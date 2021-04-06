Москва, , 11:42 — REGNUM Сведения о зарплатах в открытом доступе имеются только в каждой пятой российской компании (21%). Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Знают размер дохода всех коллег по работе 35% опрошенных, лишь некоторых — 45% (в 2016 году — 41%). Размер зарплаты начальства известен 38% работающих граждан.

Из тех, кто не владеет информацией об окладах сотрудников, 24% хотели бы узнать, сколько получают коллеги, 44% — сколько зарабатывают руководители компаний.

Опрос проведен 15 марта — 5 апреля 2021 года среди 500 менеджеров по персоналу в 75 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, при выборе между прибавкой к зарплате или повышением в должности большинство жителей РФ (27%) выберут деньги.

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