Афины , , 11:46 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис в сопровождении министра иностранных дел Никоса Дендиаса прибудет с официальным визитом в Ливию 6 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь греческого правительства Аристотелия Пелони на регулярном онлайн-брифинге для прессы.

«Этот визит, который также послужит сигналом к возобновлению работы посольства Греции в Триполи, ознаменует возобновление отношений с соседней страной. Греция поддерживает новое правительство Ливии и готова поддержать его усилия по приведению страны к заслуживающим доверия и инклюзивным выборам, а следовательно, к политической нормализации и реорганизации», — добавила она.

Открытие посольства Греции в Триполи и восстановление Генерального консульства в Бенгази внесут значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества во всех сферах, особенно в энергетике, строительстве и безопасности, с большими перспективами для экономических и торговых отношений, подчеркнула Пелони.

«Мы с нетерпением ждем новой страницы в отношениях двух стран, написанной в соответствии с принципами международного права и доброй воли. Для Ливии в эту новую эпоху важно избавиться от багажа, который тянет ее вниз, такого как присутствие иностранных сил и наемников на ее территории», — отметила Пелони.

Она также заявила, что Греция готова всячески поддерживать Ливию и ее народ, как в двустороннем, так и в европейском формате.