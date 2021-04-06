Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM Заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Петербурге находится на неэпидемическом уровне. На 13-й неделе 2021 года (29 марта — 4 апреля) наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах, сообщает 6 апреля пресс-служба управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как уточнили в ведомстве, показатели заболеваемости, как всего населения, так и во всех возрастных группах, ниже недельных эпидемических порогов, в том числе всего населения — на 25,1%, взрослого населения — на 15,1%, детей 0−2 года — на 40,1%, детей 3−6 лет — на 38,7%, детей 7−14 лет — на 50,5%.

«Количество госпитализированных больных выросло на 9,1% по сравнению с предыдущей неделей, — пояснили в управлении. — Заболеваемость обусловлена в основном респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, рино и другие респираторные вирусы), случаев гриппа не зарегистрировано».

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