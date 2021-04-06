Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Компания Cadillac представила фотографии электрического Cadillac Lyriq. Фотографии обнародовал вице-президент Cadillac по продажам, обслуживанию и маркетингу в Северной Америке Махмуд Самара в социальной сети LinkedIn.

Электрокар Cadillac Lyriq LinkedIn

Первая информация о будущей новинке Cadillac появилась в августе прошлого года. Тогда был представлен шоу-кар Lyriq. При этом представители компании сообщили, что серийная модель не будет отличаться от шоу-кара.

Представленный на фотографиях Cadillac Lyriq — это прототип серийной модели, внешность которого скрывает камуфляжная пленка.

Сообщается, что в настоящее время прототип тестируют на объектах General Motors в Мичигане. Построена модель на модульной «тележке» электромобилей GM, которая комплектуется аккумуляторной батареей Ultium.

Cadillac Lyriq оснастят батареей на 100 кВт-ч, одного заряда которой хватит, чтобы преодолеть расстояние равное свыше 482 км.

Производство модели будет налажено на предприятии Cadillac под названием Spring Hill в Теннесси в первом квартале 2022 года.

Ранее компания GMC (принадлежит компании General Motors) представила серийную версию электрического внедорожника Hummer.

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