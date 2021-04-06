Калуга, , 12:46 — REGNUM В Калужской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт и реконструкция 16 мостов. Из них 12 будут реконструированы, четыре — отремонтированы. Об этом 6 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство дорожного хозяйства.

Ведомством заключены контракты на реконструкцию по двум объектам: мостовые переходы через реку Дырочная на автомобильной дороге Белоусово-Высокиничи-Серпухов в Жуковском районе и через реку Дубянка на автомобильной дороге А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» — Мосальск-Мещовск в Мосальском районе, деревня Высокое. По трём контракты находятся в стадии заключения: мост через реку Жиздра в Козельском районе, мост через реку Песочня на автомобильной дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, деревня Таурово и мост через реку Путынка на дороге Окружная дорога г. Калуги-Детчино-Малоярославец в Малоярославецком районе, деревня Михеево.

Проводятся конкурсные процедуры на проведение ремонта трех мостовых сооружений: через реку Песочня на автомобильной дороге Студенец-Полюдово в Жиздринском районе, деревня Петровка, через реку Вертинка на автомобильной дороге М-3 «Украина» — поселок Думиничи-станция Думиничи в Думиничском районе, ст. Думиничи и через реку Безвель на автомобильной дороге Газопровод-Козино в Бабынинском районе, деревня Акулово.

В настоящее время на дорогах регионального и межмуниципального значения Калужской области находятся 239 мостовых сооружений, в том числе один наплавной мост.

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