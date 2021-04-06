Москва, , 11:38 — REGNUM Появление новых технологических возможностей обмена критически важной информацией, например на основе технологии блокчейн, может привести к появлению более совершенных децентрализованных платежных систем, способных заменить в том числе и SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко.

«Из контекста заявления заместителя главы МИД РФ Александра Панкина следует, что работа над созданием альтернативной SWIFT системы в России ведется и оправдана по крайней мере по двум причинам. Во-первых, из-за угрозы использования существующей международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в качестве инструмента санкционного давления», — сказал Пушко.

По его словам, платежные системы такого уровня и масштаба относятся к критически важным инфраструктурным объектам, и поэтому наличие альтернативных методов проведения расчетов является оправданным. Оно позволяет контролировать риски таких расчетов.

«И во-вторых, это технологический прогресс. Так, появление новых технологических возможностей обмена критически важной информацией, например на основе технологии блокчейн, может привести к появлению более совершенных децентрализованных платежных систем, способных заменить в том числе и SWIFT. И то, что такие работы ведутся и в России, просто замечательно», — сказал Пушко.

Как пояснил эксперт, он не видит каких-то особых сложностей и рисков для создания аналога SWIFT на уровне отдельной страны.

«Банк России еще в декабре 2014 года создал Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая поддерживает форматы SWIFT. По данным Банка России, с 2017 года более ¾ всего трафика по внутрироссийским операциям проходит через СПФС. К слову, в Китае создана своя система межбанковских платежей, Cross-Border Interbank Payment System (CIPS). И даже в ЕС с июня 2019 года действует платежная система Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), специально созданная для обслуживания торговых операций европейских стран с Ираном в обход американских санкций», — рассказал Пушко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, использование системы, альтернативной SWIFT, может быть привлекательным для стран и компаний, заинтересованных в проведении платежей, которые подпадают под санкции.