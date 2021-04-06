Москва, , 11:45 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» в равной степени выгоден России и странам Евросоюза. Об этом 6 апреля заявил председатель совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это необратимый аспект. Он настолько нужен Европе, насколько и России. Недавно увидел на ленте информационной высказывание руководителя одной из крупнейших компаний европейских, он сказал, что труба настолько связывает, что это крепче, чем семейный контракт», — завил нефтяник.

По его мнению, зависимость России и Евросоюза от запуска «Северного потока — 2» взаимная, поэтому высказывания против строительства газопровода являются политизированными.

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