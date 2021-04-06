Москва, , 11:38 — REGNUM Главной целью правительства РФ должна стать не финансовая стабильность, а жизненный уровень граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал данные о том, что долги по кредитам граждан России достигли почти 1 трлн рублей.

«Текущая доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц без учета ипотеки составляет более 8%, что не очень критично и объяснимо влиянием кризиса 2020 года. Еще 5 лет назад в предыдущий масштабный кризис просрочка по данным кредитам превышала 12%. При этом доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам продолжила снижаться, составляя менее 0,8%. Рост просроченной задолженности особенно заметен в сфере микрокредитования», — отметил Ордов.

Поэтому, как полагает экономист, власти РФ обязаны реагировать, но не путем запрета кредитования и усложнения процедуры, а путем финансовой помощи остро нуждающимся в ней гражданам либо инструментами реструктуризации просроченных кредитов.

«Главной целью этих мер должна стать не финансовая стабильность, которой пока ничего не угрожает, а жизненный уровень граждан. Нельзя допустить, чтобы он снизился ниже приемлемого социального стандарта XXI века», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что банки РФ могут ужесточить условия кредитования.

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