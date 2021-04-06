Москва, 6 апреля, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Отрасль сельского хозяйства РФ показывает устойчивый рост в последние годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что в РФ сокращается удельный вес убыточных организаций, а средняя заработная плата за два года выросла с 25,5 тысяч рублей до 31 тысячи рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн в поле

«В последние годы за счет государственной поддержки, госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также за счет растущего экспорта отрасль ежегодно показывает устойчивый рост. И те предприятия, которые работают эффективно, получают прибыль, что, естественно, благоприятно отражается на всем сельском хозяйстве. И не будем забывать, что в период пандемии рост и спрос не только не сократился, а даже вырос, так как люди не уезжали за границу, а сидели дома, поэтому отрасль не потеряла за этот период», — сказал Даниленко.

Что касается зарплат в 25 тысяч рублей и более, то, как согласился Даниленко, это действительно «средняя температура по больнице».

«Есть специальности и предприятия, где очень высокие зарплаты, а есть и те, где доходы пока низкие. Но в среднем заработные платы в отрасли стабильно растут. Здесь надо иметь в виду, что траты у людей, живущих на селе и в городе, различаются, а, кроме того, сельхозпредприятия часто доплачивают работникам продукцией собственного производства, поэтому суммы денег не всегда отражают реальный уровень жизни», — пояснил Даниленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Патрушева, удельный вес убыточных организаций в сельском хозяйстве систематически сокращается.