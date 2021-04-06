Москва, , 11:38 — REGNUM Нет ничего сложно в том, чтобы создать российский аналог системе SWIFT, но проблема в том, чтобы им согласились пользоваться банки в других странах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил экономист, предприниматель, член генсовета «Партии роста» Антон Любич.

«Россия может создать альтернативу SWIFT. В этом нет ничего сложного с технической точки зрения. Есть полтора десятка команд программистов, способных решить эту задачу в приемлемые сроки, — сказал Любич. — Проблема только в том, чтобы этой новой системой для расчётов согласились пользоваться банки за пределами России. И, конечно, проблема в том, чтобы эту новую систему платежей не подвели под санкции США и под вторичные санкции — банки, которые согласятся её применять».

Поэтому, как пояснил Любич, перед МИД РФ стоит задача — обеспечить такую поддержку российской системы расчётов, чтобы остановить её санкционными методами было невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что все проблемы, которые может создать РФ отключение от SWIFT, можно решить с помощью цифрового рубля.

Читайте ранее в этом сюжете: IT-специалист оценил вероятность отключения РФ от SWIFT