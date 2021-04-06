Москва, , 11:38 — REGNUM В России в последние годы не было ориентации на развитие сельского хозяйства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что недостаток рабочих рук придется удовлетворять с помощью иностранных рабочих.

«Все дело в том, что в России последние годы не было ориентации на развитие сельского хозяйства. И надежные российские рабочие предпочитали покидать отдаленные деревни и отправляться зарабатывать в крупных городах, где традиционно сосредоточены производства и крупные предприятия в сфере сбыта и услуг. На селе, таким образом, образуется ощутимый дефицит людей, который последнее время успешно компенсировался приезжими», — сказал Демин

По его словам, пора по-новому посмотреть на потенциал российских сельских территорий.

«Оценить, сколько и каких земель стоит обработать, отдать их в руки грамотных управленцев-фермеров, такие примеры уже есть! Село развивать надо на уровне общегосударственной задачи: стоить жилье, создавать рабочие места, вводить необходимую инфраструктуру. А мы привыкли смотреть на периферию как на отстающих. Это в корне неверный подход», — уверен Демин.

По его мнению, если границы будут открыты и наладится авиа‑ и железнодорожное сообщение, то рабочие незамедлительно приедут в Россию.

«Так, к примеру, из Узбекистана сейчас летает один-единственный рейс в неделю, билет на который стоит сейчас в два раза дороже, чем до пандемии. Разумеется, сумма для большинства узбекских рабочих весьма ощутимая, да и, как они сами шутят, на одном рейсе половину Узбекистана в Россию не увезешь», — подытожил Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ Никита Мкртчян заявил, что нет ничего плохого в том, что Россия привлекает трудовых мигрантов для работы в сельском хозяйстве.

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