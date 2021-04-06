Москва, , 11:37 — REGNUM Вероятность подорожания доллара по отношению к валютам развитых стран довольно высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

«Однако в ближайшие месяцы нельзя исключать и сюрпризы. Новый план Байдена могут не принять или принять в меньшем объеме. Эффективность вакцинации против новых штаммов коронавируса может оказаться ниже ожиданий. В Европе также могут быть объявлены свои планы фискального стимулирования экономики и процесса вакцинации, — предупредил Пухов. — Новые фискальные стимулы и сроки завершения вакцинации взрослого населения — вот два ключевых фактора. Американская экономика с учетом принятых мер по поддержке экономики и скорости вакцинации может вырасти в текущем году на 6−7%. Вместе с этим еще больше увеличится инфляция, поднимется доходность долгосрочных гособлигаций США. Если это приведет к перетоку капиталов в американские активы, доллар будет укрепляться. С другой стороны, устойчивость американской экономики улучшает перспективы роста других стран. В этих условиях найти баланс финансовых потоков не так просто».

При этом он уточнил, что в долгосрочной перспективе в условиях ужесточения западных санкций и оттока капитала из России перспективы рубля по сравнению с долларом выглядят не лучшим образом.

«За счет фискального стимулирования американская экономика в ближайшие годы будет локомотивом роста мировой экономики, тогда как рост российской экономики будет существенно ниже. Однако доллар, как и другие валюты, по своей природе волатилен. Поэтому если и вкладываться на долгосрочную перспективу, то, например, в акции американских компаний», — пояснил Пухов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля рубль подорожал к доллару США, сдав позиции другим валютам.

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