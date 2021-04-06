Москва, , 11:37 — REGNUM В разгар пандемии власти РФ основные усилия направили не на поддержание бизнеса на плаву и просчитались. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил эксперт, предприниматель, председатель Мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в 2021 году доллар подорожает по отношению ко всем мировым валютам.

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«Наши власти просчитались с антиковидными мерами. Поэтому и падает рубль. Казалось бы, всё очевидно: чтобы восстановилась экономику, нужно восстановить спрос. Чтобы восстановить спрос, нужно, чтобы как можно раньше были сняты антиковидные ограничения. Однако не всё так просто. В США ударными темпами идёт вакцинация. Привито более 30% населения. Очевидно, что и спрос там восстановится гораздо быстрее, чем в Европе. Отсюда и укрепление доллара по отношению к евро. Кроме того, мир, видимо, уже поверил в коллективный иммунитет, ОПЕК приняло решение нарастить добычу нефти, как следствие, увеличился спрос на основные валюты, в которых сегодня торгуется нефть. Возникает другой вопрос: почему падает рубль по отношению не только к доллару, но и к евро? Ведь в России, несмотря на то, что темпы вакцинации ниже, чем в Европе, все-таки намного меньше антиковидных ограничений», — сказал Пальченко.

Как полагает эксперт, дело в том, кто какие меры поддержки экономики принял в период эпидемии.

«В США и Европе была беспрецедентная раздача денег населению и малому бизнесу для поддержки платёжеспособности. Россия, как обычно, «пошла своим путём». Наши власти основные усилия направили не на поддержание бизнеса на плаву, а на то, чтобы предприниматели как можно дольше платили зарплаты своим сотрудникам и никого не сокращали, — призвал не забывать Пальченко. — Как следствие, многие из сферы МСБ и реального сектора (с ним вообще всё плохо) «своей судьбы» не избежали, сегодня ожидают банкротства, смены владельцев и т. п. Понятно, что и на спросе, и на ВВП это отразилось не лучшим образом, и многие понимают, что будет ещё хуже. Отсюда и ослабление рубля, несмотря на более раннее снятие антиковидных ограничений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торги по рублю на Московской бирже 5 апреля закрылись по 76,42 рубля за доллар и выше 90,15 рубля за евро.

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