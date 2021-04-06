Иерусалим, , 11:39 — REGNUM Израиль, скорее всего, уже достиг коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом заявила директор Отдела профилактики и контроля инфекций Медицинского центра Шеба в Тель-Хашомере Гили Регев-Йохай в интервью радио «КАН Решет Бет» 5 апреля.

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Регев добавила, однако, что, хотя Израиль возвращается к привычному образу жизни во многих отношениях, «это не совсем безопасно».

«Я настроена оптимистично, мы закончили тяжелую фазу коронавируса, — говорит Регев. — Однако наше слабое место — это дети, потому что они не привиты».

Она подчеркнула, что до того, как в Израиле будут привиты дети, пройдут месяцы.