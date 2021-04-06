Москва, 6 апреля 2021, 11:42 — REGNUM Московский городской суд 6 апреля отклонил жалобу адвоката бывшего губернатора Пензенской области Иван Белозерцева, обвиняемого в получении крупной взятки, и оставил его в следственном изоляторе.
По словам защитника Белозерцева, «у экс-губернатора диагностирована хроническая гипертония, ему прописаны препараты и постоянный контроль артериального давления, что невозможно в условиях СИЗО». По его мнению, нахождение в СИЗО негативно скажется на здоровье Белозерцева.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева 22 марта по решению Бассманного суда Москвы арестовали до 20 мая по обвинению в получении взятки в сумме более 31 млн рублей. 26 марта защита экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева обжалова его арест.
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6 апреля стало известно, что Белозерцев дал признательные показания по факту получения 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля, отметив, что они предназначались на избирательную кампанию.
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