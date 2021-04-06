Таллин, , 11:37 — REGNUM Почти тысяча работников детских дошкольных учреждений Таллина переболела COVID-19. Об этом сообщил ERR со ссылкой на вице-мэра столицы Эстонии Вадима Белобровцева.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

«Насколько нам известно, около 990 воспитателей детских садов переболели, у них есть антитела, и в настоящее время вакцинация им не требуется», — заявил он.

Кроме того, к концу марта прививку от коронавируса получили 1589 работников. По подсчётам городским властей, таким образом, иммунитет к коронавирусу есть примерно у 60% сотрудников.

Принято решение все равно вакцинировать осенью тех, кто уже болел ранее.

Все эти меры в сумме должны помочь разрешить проблему массового заражения коронавирусом работников детских дошкольных учреждений и восстановить прежний порядок работы детсадов, убеждены в мэрии Таллина.