Краснодар, , 11:36 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 апреля. Накануне, 5 апреля, были зарегистрированы 103 новых носителя инфекции.

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«В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получил 31 человек, в Сочи — 26, в Выселковском районе — девять. Также коронавирус подтвердился у семи жителей Тихорецкого района и пяти армавирцев», — сообщили в оперативном штабе. Всего новые случаи заражения подтвердились за сутки в 17 муниципальных образованиях.

С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтверждён у 43 018 человек, в том числе у 2853 детей, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 757,9. Выздоровели 37 807 пациентов, 2 392 человека врачи спасти не смогли.

На 6 апреля в ковид-стационарах лечение проходят 1303 человека, в том числе 68 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, ещё одни находится на ЭКМО. Дома лечатся 1 516 человек с лёгкой формой COVID-19.