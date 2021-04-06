Стокгольм, , 11:37 — REGNUM «Социал-демократы» в Швеции должны немедленно провести налоговую и пенсионную реформы. С такой инициативой выступил Йоран Перссон, являющийся председателем правления Swedbank. Таким образом, по его мнению, партия снова получит 40-процентную поддержку избирателей. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Свои советы Перссон, который был премьер-министром Швеции с 1996 по 2006 год, раздавал в эфире телеканала TV4. В ходе интервью Перссон впервые открыто описал стратегию возвращения «Социал-демократам» поддержки избирателей, которую можно сравнить с цифрами таких иностранных лидеров, как Виктор Орбан или Владимир Путин.

«Это вполне реализуемо. Речь идет о политике, направленной на восстановление доверия, она касается решения трех или четырех основных проблем, и тогда вы завоюете общественное доверие», — заявил Перссон.