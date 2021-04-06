Пенза, , 11:35 — REGNUM В Пензе прокуратура и следственные органы занялись выяснением обстоятельств нападения 15-летней девочки на 14-летнего учащегося городского центра образования № 1. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошёл 5 апреля 2021 года.

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По данным следствия, днём 5 апреля 2021 года в одном из образовательных учреждений города Пензы во время перемены школьница в ходе конфликта с одноклассником 2006 года рождения ударила его холодным оружием в спину.

«Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в управлении.

Также известно, что несовершеннолетняя состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

По факту случившегося прокуратурой Октябрьского района Пензы проводится проверка исполнения требований законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних районным подразделением органов внутренних дел. Также правовую оценку действиям (бездействию) работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних дадут следователи.

В отношении девочки-подростка возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Директору центра образования № 1 внесли представление «об устранении нарушений законодательства об основах профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних».

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл осенью 2020 года на Сахалине. Восьмилетний школьник, который, находясь в гостях у одноклассника, изрезал его холодным оружие. Позднее мальчик во всём признался.