Ставрополь, , 11:35 — REGNUM В Ставропольском крае уличили в использовании поддельного диплома бывшего начальника отдела кадров и безопасности межрайонной налоговой инспекции №6. Сотрудница ведомства с 2003 года работала в организации, дослужившись до начальника. Однако факт подлога был выявлен в 2020 году, сообщили 6 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Злоумышленница стала фигурантом уголовного дела по статье УК РФ «Использование заведомо поддельного документа, предоставляющего права» Из подробностей расследования известно, что женщина приобрела поддельный диплом о высшем образовании, выданный якобы Всероссийским заочным финансово-экономическим институтом и стала «квалифицированным» специалистом в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.

С этим липовым дипломом в июне 2003 года подсудимая пришла на работу в МИФНС №6. В организации в течение девяти лет она поднялась по карьерной лестнице до должности начальника отдела кадров и безопасности. На этом посту обвиняемая проработала до февраля 2020 года, когда факт подлога вскрылся.

В суде женщина была признана виновной, ей назначили наказание сроком на один год ограничения свободы. Приговор пока в законную силу не вступил.