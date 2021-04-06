Псков, , 12:06 — REGNUM В Псковской области на минувшей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 8,1% и составила 58,5 случаев на 10 тыс. населения, всего зарегистрировано 3663 случая. При этом заболеваемость находится ниже порогового уровня по населению в целом на 47,1%. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, по Псковской области ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ не зарегистрировано. В городе Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась на 18,1% и составила 83,96 на 10 тыс. населения, зарегистрировано 1766 случаев.

«Заболеваемость ОРВИ в г. Пскове ниже порогового уровня по населению в целом на 11,2%. По Пскову ни в одной из возрастных групп превышение эпидпорога не было зарегистрировано», — уточнили в Роспотребнадзоре.

За неделю число госпитализаций уменьшилось на 4,4% (на два человека), госпитализировано 43 человека. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,17%.