Улан-Удэ, , 11:33 — REGNUM В 2020 году объём инвестиций, направленных на охрану природы в Бурятии, достигли почти 585 млн рублей. Это в 2,5 раза больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

«Основная доля капитальных вложений направлена на охрану и использование земель — 71,1%, на обращение с отходами — 18,3%, на охрану и рациональное использование водных ресурсов — 6,3%, на охрану атмосферного воздуха — 2,7%», — отметили в службе статистики.

При этом почти 41% всех инвестиций составили средства из федерального бюджета, ещё 20,7% — средства регионального и местного бюджетов. На долю собственных средств предприятий пришлось 38,4%.

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