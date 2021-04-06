Джокьякарта, Индонезия, , 11:32 — REGNUM В центре исследований и разработок технологий геологических катастроф Джокьякарты отметили, что объем лавового купола вулкана Мерапи превысил миллион кубических метров, сообщает CNN Indonesia.

В начале апреля объем лавового купола достиг 1 060 000 кубических метров при темпах роста 13 400 кубометров в сутки.

Вулканическая активность Мерапи всё ещё довольно высокая.

Как сообщало ИА REGNUM, три лавины с расстоянием скольжения до 1500 метров сошли с вулкана Мерапи в Индонезии.

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